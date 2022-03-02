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Войска РФ ночью бомбили Белую Церковь и Бородянку, утром обстреливают Ирпень и Гостомель, - ОГА

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Войска РФ ночью бомбили Белую Церковь и Бородянку, утром обстреливают Ирпень и Гостомель, - ОГА
Российские захватчики не дают "зеленый коридор" и возможность волонтерам оказать помощь населению Киевской области, пострадавшим от бомбовых ударов и обстрелов, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка. Утром продолжаются обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество зданий. Повреждена инфраструктура поселка Дымер", - написал Кулеба в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "оккупанты не дают ни "зеленый коридор", ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению".

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  • Ревизор
    Сотні шведів їдуть воювати за Україну
    Війна з Росією Україна Швеція

    В Україну їдуть сотні шведів-добровольців. Вони будуть допомагати нашій армії як військовослужбовці.

    Про це повідомляє шведське видання Svenska Daglabed.

    Шведи зацікавлені боротися в складі української міжнародної бригади. У четвер туди вже відправилися перші шведські волонтери.


    - Вони будуть розміщені в англомовній групі й братимуть участь у захисті, - каже шведський координатор групи.

    Фото: Марієнко Андрій / АП

    Anders Östlund, швед, який живе у Києві, пише, що зголосилися уже близько 400 добровольців.

    "Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непогано для маленької країни лише через кілька днів після того, як пройшов виклик військових добровольців. Іноземний легіон в Україні може стати потужним", - твітить Anders Östlund.
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