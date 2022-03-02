Войска РФ ночью бомбили Белую Церковь и Бородянку, утром обстреливают Ирпень и Гостомель, - ОГА

Российские захватчики не дают "зеленый коридор" и возможность волонтерам оказать помощь населению Киевской области, пострадавшим от бомбовых ударов и обстрелов, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка. Утром продолжаются обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество зданий. Повреждена инфраструктура поселка Дымер", - написал Кулеба в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "оккупанты не дают ни "зеленый коридор", ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению".

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