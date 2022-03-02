Зеленский назначил Табурца и Марченко новыми главами Черкасской и Одесской ОГА
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Президент Владимир Зеленский сменил председателей Черкасской и Одесской ОГА.
Об этом сообщил телеканал "Дом", передает Цензор.НЕТ.
Новым главой Одесской военно-гражданской администрации вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко - бывший командир мехбригады имени Рыцарей Зимнего похода.
Черкасскую область возглавил разведчик Игорь Табурец.
Марченко, 1983 г.р. – украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины, командир 28-й отдельной механизированной бригады (Одесса). Родился в Славянске Донецкой области, в 2015-2017 гг. был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Скичко с должности руководителя Черкасской областной военной администрации (в мирное время - облгосадминистрации), назначив вместо него разведчика Игоря Табурца.