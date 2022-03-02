Новости

Зеленский назначил Табурца и Марченко новыми главами Черкасской и Одесской ОГА

890115
Зеленский назначил Табурца и Марченко новыми главами Черкасской и Одесской ОГА
Президент Владимир Зеленский сменил председателей Черкасской и Одесской ОГА.

Об этом сообщил телеканал "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Новым главой Одесской военно-гражданской администрации вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко - бывший командир мехбригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Черкасскую область возглавил разведчик Игорь Табурец.

Марченко, 1983 г.р. – украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины, командир 28-й отдельной механизированной бригады (Одесса). Родился в Славянске Донецкой области, в 2015-2017 гг. был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Также читайте: Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Скичко с должности руководителя Черкасской областной военной администрации (в мирное время - облгосадминистрации), назначив вместо него разведчика Игоря Табурца.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валера Крупа
    Наконец-то этого Гриневецкого убрал,ещё бы Труху изолировали!
  • Юрій Яцуляк
    Слава Богу - що прибрав рига і сєпара гриневецького.
  • Whisky
    Русский корабль развернулся и пошел нахуй под Одессой - узнал, что сняли Гриневецкого
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости