Сегодня во второй половине дня российская делегация будет ждать украинских переговорщиков, - Песков
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Российская делегация во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - уверяет Песков.
При этом он не стал уточнять место переговоров.
"Заранее я не хочу", - сказал Песков.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на первом раунде переговоров, заявил, что очередная встреча пройдёт на польско-белорусской границе.