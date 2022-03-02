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Януковича привезли в Минск, чтобы объявить президентом, – СМИ

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Януковича привезли в Минск, чтобы объявить президентом, – СМИ
Президент-беглец Виктор Янукович находится в Минске, в настоящее время Кремль готовит его к спецоперации, сообщает украинская разведка.

Об этом сообщил собеседник УП в украинской разведке, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-то информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.

Янукович сбежал из Украины в 2014 году. Месяц назад ОАСК стал рассматривать иск Януковича о незаконном отстранении его от власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК рассмотрит иск Януковича о "незаконности" его отстранения от должности президента в день вероятного вторжения РФ, - Шабунин

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  • Максим Бондаренко b802a304
    З фантазією у кацапів дефіцит)
  • Eight Wonder 56eae116
    АХХАХААХХАХА, кому нужен этот овощь?
  • Первый Второй
    Єто то, которое от брошенного яйца падало и памперсі меняло?
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