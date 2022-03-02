Украинские силы атаковали армию РФ в Горловке, оккупированной с 2014 года
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В городе Горловка Донецкой области, который находится под оккупацией с 2014 года, украинские войска атаковали врага.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в ВСУ издание "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
95-я отдельная десантно-штурмовая бригада 1 марта зашла в город и нанесла там существенные потери врагу.
Пока украинские военные не смогли закрепиться в Горловке и отошли из населенного пункта. Однако в ВСУ говорят, что это временно.
Ранее в соцсетях сообщалось, что украинские защитники взяли Горловку под контроль.