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Украинские силы атаковали армию РФ в Горловке, оккупированной с 2014 года

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Украинские силы атаковали армию РФ в Горловке, оккупированной с 2014 года
В городе Горловка Донецкой области, который находится под оккупацией с 2014 года, украинские войска атаковали врага.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в ВСУ издание "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада 1 марта зашла в город и нанесла там существенные потери врагу.

Пока украинские военные не смогли закрепиться в Горловке и отошли из населенного пункта. Однако в ВСУ говорят, что это временно.

Ранее в соцсетях сообщалось, что украинские защитники взяли Горловку под контроль.

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Топ комментарии

  • vitalmod
    Отлично, нужно этих мразей ебашить в слабые места - тылы
  • віктор федорович 31ee1569
    Виходити на кордон з россією все одно доведеться.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Ничего себе
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