Задержан корректировщик огня, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром: ему грозит 15 лет заключения
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Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в мотель недалеко от аэродрома. 23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, корректировщик передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
В результате попадания ракет была разрушена инфраструктура аэродрома. После этого корректировщик доложил о результате удара в РФ.
Диверсант был задержан, когда пытался совершить преступление против обороноспособности нашей страны. По статье "Государственная измена" он будет приговорен к 15 годам тюрьмы.