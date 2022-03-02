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Оператор заранее перевел сигнал киевской телебашни через европейские спутники

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Оператор заранее перевел сигнал киевской телебашни через европейские спутники
Оператор заранее перевел передачу сигналов телеканалов на европейские спутниковые сети.

Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила в телеграме, информирует Цензор.НЕТ

"Руководство государственного оператора, принадлежащего к сфере управления Администрации Госспецсвязи Концерна РРТ, сообщило, что оператор был готов к этим террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров", — говорится в сообщении.

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В Госсвязи заверили, что сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

"Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет", - говорится в сообщении.

В Киеве продолжаются восстановительные работы Киевской телевизионной башни, которую 1 марта обстреляли россияне.

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