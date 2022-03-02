ЕС утвердил новые санкции против Беларуси
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Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) утвердил санкции против отраслей и чиновников Беларуси.
"Постпреды ЕС утвердили санкции в отношении чиновников Беларуси... также одобрили санкции в отношении ряда отраслей", - передает она, не приводя подробностей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
После формального утверждения Советом ЕС и публикации его постановлений в "Официальном журнале" Европейского Союза эти решения вступят в силу.