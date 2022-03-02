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Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, - Кулеба

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Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, - Кулеба
Пока неизвестно, когда пройдет новый раунд переговоров с Россией. Во всяком случае, Киев не примет никаких российских ультиматумов.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "измены" не было, требования россиян остаются неизменными. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры - пока неизвестно", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    вы что, ебанулись... какие переговоры... весь мир знает, что когда кацапов пиздят, они просят переговоры... пиздить и еще раз пиздить до смерти...
  • Олег Марцінковський f11c8716
    Отакої.
    Російський дипломат посланий вслід за кораблем.
    "Туди йому й дорога, підарасу" (с)
  • Кирило Кожумяка
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