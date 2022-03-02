Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, - Кулеба

Пока неизвестно, когда пройдет новый раунд переговоров с Россией. Во всяком случае, Киев не примет никаких российских ультиматумов.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "измены" не было, требования россиян остаются неизменными. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры - пока неизвестно", - отметил он.

Также читайте: "Враг стягивает силы все ближе к столице. Мы будем оборонять Киев!" - Кличко