ВСУ перехватывают инициативу у российских оккупантов по отдельным направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 марта по российскому вторжению

Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 02.03.2022 по российскому вторжению

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что "легкой прогулки" не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с Украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и освободители отдают себе отчет, что их здесь никто не ждал", - говорится в сводке.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.

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На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановленный.

В Житомирской области - пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

"На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково. На Черниговском направлении противник остановлен. На Нежинском направлении - совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец", - отмечают в Генштабе.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил цель выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.