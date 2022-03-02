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Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"

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Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"
Россия снова пытается запугать мир возможностью ядерной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитируемый росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - сказал он.

Лавров также считает, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.

Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что они будут введены против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры. 

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Уже идет 3я мировая, скотина
  • Планшет Студента
    Де українці боронять Світло від Темряви.
  • Sophia-Maria Duglass
    Неужели мировые ращаелки не могут справиться с Лавровым !?

    арестуйте его дочь в США , шоб она не удрала- раз он грозит атомной бомбой
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