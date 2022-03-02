Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"
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Россия снова пытается запугать мир возможностью ядерной войны.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитируемый росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - сказал он.
Лавров также считает, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.
Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.
Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что они будут введены против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры.