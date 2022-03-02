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Около полуночи украинская ПВО уничтожила 2 российских истребителя Су-35С. Утрачен один наш МиГ-29. Пилота ищут, - командование Воздушных Сил. ФОТО

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Ночью, 1 марта, в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВС Украины.

"В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.

Да, сегодня враг превосходит по количеству и качеству авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия.

Около полуночи украинская ПВО уничтожила 2 российских истребителя Су-35С. Утрачен один наш МиГ-29. Пилота ищут, - командование Воздушных Сил 01

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    До речи:
    Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
    Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
    Зараз вже на новому літаку воює.
  • Danger Zone
    Мало того - уже на новом сбил
    эта инфа ещё вчера была.
  • Антип61
    Су-35С на Міг-29 завалити - це надзвичайно складно. Молодці хлопці.
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