Около полуночи украинская ПВО уничтожила 2 российских истребителя Су-35С. Утрачен один наш МиГ-29. Пилота ищут, - командование Воздушных Сил. ФОТО

Ночью, 1 марта, в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВС Украины.

"В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.

Да, сегодня враг превосходит по количеству и качеству авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия.

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