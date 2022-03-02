На входе в Энергодар противник остановлен, продолжаются переговоры о ядерной опасности, - Арестович
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Российские войска остановлены на входе в Энергодар Запорожской области, местные власти ведут переговоры о ядерной опасности в случае начала боевых действий.
Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"О вопросе, который всех беспокоит: Энергодар, Запорожская АЭС. Противник остановлен на входе в город. Местное руководство вступило в переговоры, объяснило ядерную опасность, если в районе города будут начаты боевые действия. И это сигнал, который мы должны донести до международных партнеров. Руководство страны вскоре соответственно отреагирует об опасности ведения боевых действий или просто расположении российских войск у ядерных объектов", - рассказал Арестович.