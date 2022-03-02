В переговорах с агрессором в Конотопе достигнута договоренность, что ввода войск не будет, а украинская сторона по ним не будет стрелять, - глава ОВА Живицкий

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий утверждает, что в переговорах с оккупантами в Конотопе достигнута договоренность, что введения войск не будет, но украинская сторона по ним не будет стрелять.

Об этом он сообщил в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мной от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность такова: ни о какой смене власти не может идти речи. Они заинтересованы в правопорядке. Введения войск не будет. Флаг украинский - на месте", - написал он.

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В то же время, Живицкий отметил, что есть условие, что украинская сторона по ним не будет стрелять и не будет взаимных провокаций, а они остаются стоять на своих позициях, а также будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарные грузы.

"Для обеспечения безопасности в городе и контроля наших добровольцев дополнительно будут установлены блокпосты вглубь города Конотоп", - написал он.

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