Российская армия уже не может справиться с Украиной, и на войну посылают курсантов военных училищ, - Арестович
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация приходит из Серпуховского училища, где курсантов 2-го курса бросили на войну в Украине. Это значит, что вся мощная российская армия уже не может справиться с Украиной. Это означает катастрофу с точки зрения военного управления, потому что курсантов училищ не трогают до последнего момента", - рассказал Арестович.
Он добавил, что сюда можно отнести попытки России привлечь и белорусскую армию.
"Но пока официальных данных нет, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть еще проверяемые сигналы, но уровень этих сигналов пока не позволяет говорить об участии белорусов", - сказал он.