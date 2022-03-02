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Официальных данных об участии армии Беларуси в войне нет, - Арестович

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Официальных данных об участии армии Беларуси в войне нет, - Арестович
Пока нет официальных данных об участии белорусской армии в войне, которую Российская Федерация начала против Украины.

Об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных Сил Украины", – отметил он.

Напомним, накануне представитель реоигнального управления Сил тероборны "Север" Виталий Кириллов заявил, что белорусские войска зашли на Черниговщину. Также в соцсетях начали появляться видео, где жители Черниговщины останавливают колонны военной техники с тактическим знаком "О". Речь шла о том, что это – техника из Беларуси.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Луку відмазує.

    А те, що з Білорусі заходять літаки, які обстрілюють ракетами житлові квартали українських міст - це що???!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Их одели в кацапскую форму ?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Беларуский гребец Павел Шурмей, выступавший на двух Олимпийских играх, едет воевать за Украину "И таких белорусов много", - заявил он.
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