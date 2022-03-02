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Консультации по переговорам продолжаются, не исключено, что они состоятся сегодня, - Арестович

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Консультации по переговорам продолжаются, не исключено, что они состоятся сегодня, - Арестович
В настоящее время продолжаются консультации по поводу даты и места второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в комментарии Укринформу.

"Относительно переговоров. Неизвестно, состоятся ли они. Сейчас проходят консультации, на которых должен быть назначен день, срок и место. Консультации действительно продолжаются. Действительно, не исключается, что переговоры могут состояться сегодня (2 марта – ред.), но консультации еще продолжаются", - отметил Арестович.

Он добавил, что вскоре будет обнародована официальная информация по этому поводу.

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