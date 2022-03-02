"Братцы, здесь все не так": Депутат Костенко взял в плен спецназовца. Тот просит россиян возвращаться домой
"Роман Костенко сходил за москалями, как за грибами", - написала его коллега Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.
Роман Костенко сам выложил видео допроса схваченного разведчика. Несмотря на то, что парень служит в спецназе, оказалось, что он вчерашний срочник, служивший в железнодорожных войсках.
По словам пленника, перед вторжением в Украину им рассказывали, что они идут защищать целостность квазиобразований "ЛНР-ДНР".
Костенко отметил, что парней-россиян по привычке собрали как пушечное мясо.
"Братцы, все не так, все иначе. Не так, как говорит наш президент. Мы не едем защищать народ, мы оккупанты и захватчики. Поэтому, братцы, лучше уйти и оставить эту землю в покое. Просто погрузиться обратно в машины и ехать назад к семьям, матерям, родителям".
Он признался, что у него есть родители и беременная девушка.