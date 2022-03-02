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Из Украины уехали почти 836 тыс. человек, - ООН

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Из Украины уехали почти 836 тыс. человек, - ООН
Около 836 тыс. человек выехали из Украины в соседние страны с начала российской военной агрессии в стране.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По состоянию на среду страну покинули, по подсчетам ООН, 835 928 человек. Во вторник сообщалось о 677 тыс. выехавших из Украины.

Около 450 тысяч украинцев въехали на территорию Польши. Больше всего украинцев пересекло границу в понедельник - более 100 тыс. человек.

Также смотрите: За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    конечно, можно посмотреть на камеры на границе - там одни женщины и дети и пожилые люди, мужчины только довозят до начала очереди, еще иностранные студенты..., мирные люди должны быть вывезены из зоны боевых действий любыми способами...
  • Евгений Нагорный bb8f2047
    Пішов в дупу "диванній воїн" вивезти дітей та жинок це не дати заручників ХуЙлу! мої виїхали до Закарпаття-тож зараз я вже спокійно піду боронити Україну.
  • kuba
    Их право
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