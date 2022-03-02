Россия может ввести 4 марта военное положение, - Подоляк

4 марта в РФ может быть введено военное положение, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, большими продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить…", - написал он.

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