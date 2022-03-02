В Херсоне устанавливают количество жертв в результате боевых действий - среди убитых оккупантами есть женщины и дети

Во время военных действий Херсон понес потери человеческих жизней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

Известны потери на 1 марта

– Парк по ул. Нефтяников, 64 возле "Новой Линии" – 8 погибших;

– Ул. Паровозная, 13, погиб гражданский;

– Ул. Полтавская, 89, возле лицея 2 погибших;

– Ул. И.Кулика 141, а, подъезд 2 – погибшие;

– На Бериславском шоссе, возле молокозавода погиб гражданский Лахковский Е.В., 1986 г.р.;

– напротив Апелляционного суда, вход в парк – погиб 1 человек;

– 49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 – есть погибшие;

– Ул. Синявина 152 б – 2 погибших;

– Ул. Перекопская 171-173, в легковом автомобиле погибшие;

Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстреляна на Бериславском шоссе семья из Зеленовки.

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Известны потери на 2 марта

– На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек;

– Возле Фабрики на остановке – мужчина и парень 14 лет;

– Ул. Мира – Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек;

– Консервный комбинат, в расстрелянном черном Нисане д/н ВТ0142ВС погибли 2 человека;

– Ул. Паровозная – 11 человек погибло;

– Ул. Черноморская и Перекопская погибла женщина.

– Ул. Загородная, 49 – мужчина Жданов Николай 68 лет. Смерть в автомобиле.

"В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией. Прилагаются максимальные усилия (на сколько это возможно) в определенных условиях. Вечная слава украинским героям, положившим свою жизнь в бою с врагом! Вечная память гражданским, что погибли под огнем россиян! Мэр Игорь Колыхаев и депутаты городского совета выражают соболезнования родным и близким павших херсонцев", - говорится в сообщении.