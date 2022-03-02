"Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну" – Грибаускайте

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Европа должна закрыть небо над Украиной, а не повторять мантру о санкциях.

Об этом она написала в колонке для УП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции не остановят Путина, какими бы они ни были. Они необходимы, но без каких-либо исключений, таких как те, которые мы видим при отключении SWIFT или энергетического сектора и обслуживающих его банков...Только уже начатая война может остановить другую войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить нашу совесть, поставляя Украине только оружие, да и то слишком поздно. Народ Украины ведет войну за нас, и дети Украины защищают нас от безумия Путина", - отметила Грибаускайте.

По ее словам, повторение "мантры" о том, что НАТО не может помочь Украине, уже "звучит пафосно и показывает трусость Запада".

"Путин тоже это видит. Хотя Запад быстро учится, он все еще не понимает, что на Украине идет европейская война. Либо вы участвуете в ней и сражаетесь с агрессором, либо становитесь соучастником военных преступлений, просто стоя и наблюдая, как уничтожается Украина и ее народ. Да, соучастником. Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну, но уже в наших странах", - предупредила экс президент Литвы.

"Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО бормочут, что они "не могут ввязываться в конфликт". Но ведь мы делали это в Сирии, Ливии, Африке, Югославии и Афганистане, не так ли? Сегодня Украина борется за выживание своей нации и за мир в Европе. Неужели мы так и будем смотреть, как уничтожают независимое государство?", - подчеркнула она.

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