Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко
26293139
Матери оккупантов могут забрать своих сыновей из плена, если лично приедут за ними в Киев.
Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Для того чтобы вернуть сына из плена, женщинам необходимо позвонить на один из этих номеров:
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Или написать по почте [email protected]
Затем матери пленных должны добраться в Киев.
"После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться на КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына", – написал Геращенко.