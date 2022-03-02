Мир должен знать правду о страшных преступлениях Путина против украинского народа, - Порошенко

Россия – международный преступник, который должен быть изолирован от всего цивилизованного мира.

Об этом пишет в фейсбуке пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я каждый час веду переговоры со всем миром для того, чтобы они знали всю правду преступлений против человечности, которые совершает Путин. Это геноцид украинского народа", – пишет лидер "Европейской Солидарности".

"Сейчас российские военные становятся удобрением для нашей плодородной украинской земли. А выжившие — их будут судить", – убежден Порошенко.

"Страна-террорист должна понести самое суровое наказание за разбомбленный Харьков и Мариуполь, Херсон и Сумы, Ахтырку, Николаев и Чернигов. Нелюди нанесли удары по Бабьему Яру в Киеве. По Майдану Свободы в Харькове. Сравняли с землей Сартану, Васильков, Счастье, Бородянку, Толмаковку… Угрожают разрушить памятник ЮНЕСКО Софию Киевскую и уничтожают Черниговский Бабинец", – отмечает пятый Президент.

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"Русский агрессор использует термобарические и вакуумные боеприпасы, кассетные бомбы против детских садов, роддомов, больниц, школ и жилых комплексов. Берет в заложники детей и женщин и выставляет перед колоннами своей техники. Не дает "зеленый коридор" для эвакуации онкобольных и детей", – возмущается Порошенко.

"Если Путина не остановить – он уничтожит цивилизованный мир", – пишет пятый Президент Украины.

"Нас можно убить, но мы не сдадимся ни при каких условиях, потому что с нами правда! С нами Бог!", – резюмирует Порошенко.