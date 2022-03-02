ВСУ уничтожили командный пункт россиян под Чернобылем, командир убежал

Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем.

Об этом сообщается в телеграм-канале ВСУ.

"ВСУ уничтожили командный пункт орков в деревне Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нирков бежал в Беларусь. А свой личный состав оставил на уничтожение нашей армии. Вот вам и бесстрашный русский генерал. Русские же своих не бросают, да?", - сказано в сообщении.

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Как известно, россияне захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией во второй день войны.