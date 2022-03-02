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Эвакуированные во Львовскую область мужчины должны стать на военный учет, - Садовый

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Эвакуированные во Львовскую область мужчины должны стать на военный учет, - Садовый
По приказу Львовской областной военной администрации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет в течение суток по прибытию во Львовскую область.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на военный учет", – написал он.

Садовый подчеркнул, что приказы военных администраций в период военного положения обязательны к исполнению.

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Топ комментарии

  • Gal
    Є суки такі, є. Повтікали к біндєровцам, а звідти кричать, щоб Кієв здалі, бо їм, бач, бабло пропадає.
  • Шимус
    гоша иди туда куда идут рузге корабли да гоша 3й слева тоже гоша и его позывной фантомас
  • kuba
    Спрятались , крысюки
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