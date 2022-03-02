Воздушный удар войск РФ по Коростеню: четыре человека погибли, за жизнь еще пятерых борются медики
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В городе Коростень Житомирской области в результате удара с воздуха на один из блок-постов четыре человека погибли, за жизни еще пятерых пострадавших продолжают бороться медики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное. Житомир.
В Коростене примерно час назад с воздуха был нанесен удар на один из блок постов, разрушили телебашню Коростень-медиа. Телетрансляция в городе прекратилась.
"Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четыре человека умерли. Сейчас в больнице борются за жизнь еще пятерых пострадавших", - сообщила заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская корреспондентам "Общественного" по телефону.