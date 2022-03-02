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Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц украинских воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

В частности враг создал фейковые страницы 93-й омбр, 81-й и т.д. "Страницы враг ведет на украинском ("паляница" же говорить не надо). Публикуемый контент (потери наших подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством)", - говорится в сообщении.

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В Генштабе призывали быть внимательными и не верить фейкам, а также массово жаловаться в администрацию на ложный контент и язык вражды.

"Разве могут наши воины бежать (см скрин) от какого-то ракетного удара российских криворуков))", - добавили в Генштабе.

Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ 01

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