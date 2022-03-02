С начала вторжения РФ в Украину погиб 21 ребенок, 55 – пострадали, - Денисова

С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации, из разных источников погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.

Так, во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире.

В то же время, российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера, в 9.00, российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы.

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Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами оккупантов.

Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.

Части этих смертей можно было избежать при установлении бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.

Между тем под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.

"Пока в Украине на свет появляются такие ангелочки - мы непобедимы!", - подчеркнула Денисова.