С начала вторжения РФ в Украину погиб 21 ребенок, 55 – пострадали, - Денисова
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.
Так, во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире.
В то же время, российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера, в 9.00, российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы.
Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами оккупантов.
Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.
Части этих смертей можно было избежать при установлении бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.
Между тем под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.
"Пока в Украине на свет появляются такие ангелочки - мы непобедимы!", - подчеркнула Денисова.