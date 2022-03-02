Из-за вражеских обстрелов Изюм на Харьковщине остался без газа
Об этом сообщил оператор ГТС на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 14:55 2 марта 2022 года из-за повреждения газопровода-отвода сотрудники Оператора ГТС Украины вынуждены отключить ГРС Изюм и Бражковка. Из-за этого прекращено газоснабжение в город Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч жителей города", говорится в сообщении.
"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
По этому поводу компания готовит обращение в правоохранительные органы.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников нет. Транспортировка газа будет возобновлена после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.
Оператор ГТС также напомнил, что сегодня от артобстрелов также пострадали админздания ЛПУ Оператора ГТС в Николаеве и Харькове, ГРС в Николаевской обл.