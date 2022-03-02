Из-за вражеских обстрелов Изюм на Харьковщине остался без газа

В результате вражеского обстрела поврежден газопровод под Изюмом и город остался без газа.

Об этом сообщил оператор ГТС на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:55 2 марта 2022 года из-за повреждения газопровода-отвода сотрудники Оператора ГТС Украины вынуждены отключить ГРС Изюм и Бражковка. Из-за этого прекращено газоснабжение в город Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч жителей города", говорится в сообщении.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

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По этому поводу компания готовит обращение в правоохранительные органы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников нет. Транспортировка газа будет возобновлена ​​после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.

Оператор ГТС также напомнил, что сегодня от артобстрелов также пострадали админздания ЛПУ Оператора ГТС в Николаеве и Харькове, ГРС в Николаевской обл.