О местонахождении сил оккупанта можно сообщить через чат-бот

Служба безопасности Украины, фонд "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис для сбора данных о перемещении оккупантов.

Ресурс находится по адресу https://www.findokupant.com, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сайте следует выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, которую вы увидели, время и место ее обнаружения, а также знаки распознавания, нанесенные на ней. Вы передаете информацию – военные обрабатывают полученные данные, а затем непрошенные "гости" из РФ получают пламенный привет от ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, работает еще один чат-бот по адресу https://t.me/stop_russian_war_bot.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал фото уничтоженной благодаря сообщениям в чат-боте техники и ликвидированных оккупантов.

"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot", - говорится в сообщении.

Каждое сообщение проверяют сотрудники СБУ. Уточненную информацию передают Вооруженным силам.







