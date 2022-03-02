Боевые действия в Киевской области: оперативная информация

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба публикует оперативную информацию о боевых действиях в Киевской области по состоянию на 16:30 2.03.2022.

Информация опубликована в телеграмм-канале Кулебы, сообщает Цензор.НЕТ

👉🏻Бучанский район. Ведутся обстрелы жилых массивов Ирпеня, Мироцкого, Немешаево, Макарова, Бучи, Гостомеля, Микуличей. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры. В Гостомеле периодические сражения. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Наши военные удерживают оборону.

👉🏻Бориспольский район. Идет борьба с диверсантами. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

👉🏻Фастовский район. Инфраструктура цела. Разрушений нет. Принимаются меры против диверсантов.

👉🏻Белоцерковский район. Ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.

👉🏻Вышгородский район. Север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

👉🏻Броварской район. Наблюдается скопление вражеской техники. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

👉🏻Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.

‼️По состоянию на сегодняшний день наиболее опасное направление остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.

❌Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.

❌Во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.

‼️Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области.