В Токмаке продолжаются серьезные бои. Город оцеплен войсками оккупанта, - мэрия

В городе Токмак Запорожской области продолжаются серьезные бои, есть погибшие.

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Харлов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В городе очень серьезные бои. Есть убитые и среди наших военных, и среди российских, а также среди гражданских людей. Были авиаобстрелы, танковые бои, артиллерия и т.д.", - отметил Харлов.

Он также отметил, что 4-й день проблемы со светом, нет мобильной связи и интернета.

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"Город окружен войсками оккупанта. В городе находится городской голова, его заместители, директора коммунальных предприятий. Все на месте, никто не уехал, все занимаются решением проблем с электроснабжением, водой и т.д. Руководство города на контакт с российскими военными не идет и не соглашается ни на какие требования, всячески избегает встречи с ними. На здании исполкома и на центральной площади развевается украинский флаг", - заявил заммэра.

Свет в отдельных частях города восстановлен, с руководством аптек была проведена беседа, чтобы продавали лекарства, организованы отряды добровольцев, патрулирующих город от мародеров, заверили в мэрии.