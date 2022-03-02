"498 погибших, 1 597 – раненых", - в Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной

В Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензоп.НЕТ.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции (войне РФ против Украины – ред.), есть потери - 498 российских военных погибли во время исполнения воинского долга. 1 597 наших товарищей получили ранения", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также читайте: Планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ.. ДОКУМЕНТЫ

Также по его словам, количество пленных украинских военных и силовиков составляет 572 человека.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ потери войск РФ с начала вторжения в Украину составляют: более 5 840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет