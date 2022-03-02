Делегация Украины едет в Беловежскую пущу на переговоры, - ОП
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Украинская делегация едет на переговоры с русской, которые, как ожидается, состоятся в Беловежской Пуще.
Об этом сообщили в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее участие Украины в следующем раунде переговоров подтвердил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
Напомним, первый раунд прошел 28 февраля. Тогда, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".