Оперативная информация Генштаба по состоянию на 18:00
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00.
Информация обнародована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
- На Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.
- На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
- Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление.
- Воздушными силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.
- Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок.
- За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения.
- Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
- Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.
- Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике!