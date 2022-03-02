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Оперативная информация Генштаба по состоянию на 18:00

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Оперативная информация Генштаба по состоянию на 18:00
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00.

Информация обнародована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

  • На Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.
  • На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
  • Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление.
  • Воздушными силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.
  • Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок.
  • За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения.
  • Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
  • Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.
  • Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике!
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Топ комментарии

  • olele
    Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки". Про це повідомила Крутівська громада.

    За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

    "Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
  • Виктор Дийнега
    Соотношение по потерям. Один украинский воин, убивает около 50 русских фашистов. Простая математика - 100 000 солдат Украины, способны уничтожить все население рашки. Поэтому, победа будет за нами.
  • David Woodstock
    Были бы такие же цифры. Люди там йoбнyтыe/
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