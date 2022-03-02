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Глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует - Зеленский о решении Генассамблеи ООН

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Глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует - Зеленский о решении Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Генассамблеей ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарно всем и каждому проголосовавшему за. Вы избрали правильную сторону истории", - отмечается в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.

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"Правда – за нами. Победа будет наша!" – добавил президент.

ГА ООН проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска. За проголосовало 141 государство, против пяти (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

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