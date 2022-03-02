Новости • Война

"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - российский моряк в радиоэфире. ВИДЕО

68205110
Российский моряк, судно которого находится в Черном море, призвал неизвестного собеседника не верить новостям в РФ и назвал лживой статистику потерь армии РФ в Украине. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, в Украине погибли не менее 10 тысяч российских военных.

"Вам рассказывают о нашей армии. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "498 погибших, 1 597 – раненых", - в Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • belge
    Сейчас им тут устроят прополку. Хитрые чечены первыми сюда прибежали и уже все места в морге в Мозыре заняли. Этим прийдётся стоять.
  • Bogdan Resvii
    диалог свиней:

    - вы не знаете на какой мясокомбинат нас везут?
    - не знаю, я политикой не интересуюсь.
  • Mykola Vynohrad
    таке враження що беларуські партизани в тилу ворога були тільки українці. зникла легенда про біларуських партизан - від слова - зовсім. Мабуть це була легенда трусів і покидьків. за радянські часи навіть співали про біларуськіх партизан. .. . а ні українських. . . . то це означає тільки брехную радянського часу. . .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости