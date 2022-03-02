Россия нанесла по Украине 450 ракетных ударов, - Пентагон

2 марта в министерстве обороны США озвучили журналистам данные о том, что с начала массового вторжения в Украину российская армия совершила более 450 запусков ракет по украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщает CNN.

В Пентагоне отметили, что российские военные запускали ракеты "всех мастей и размеров", в том числе малой и средней дальности, крылатые и надводные.

Американские военные подчеркивают, что у обеих сторон войны средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются жизнеспособными.

По оценкам минобороны США, "заметного движения" российских войск в направлении Киева 2 марта не было, но российская армия увеличила количество обстрелов столицы Украины. Что касается Чернигова и Харькова, то в этих городах Россия не предпринимала активных действий для их захвата.

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О "большом прогрессе" российского вторжения Пентагон упоминает о южной части Украины. В то же время, Херсон американские военные считают "обжалованным", несмотря на заявления РФ о захвате города.

В Пентагоне также предполагают, что Россия может попытаться взять штурмом по нескольким направлениям город Мариуполь.