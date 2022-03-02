Россия нанесла по Украине 450 ракетных ударов, - Пентагон
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщает CNN.
В Пентагоне отметили, что российские военные запускали ракеты "всех мастей и размеров", в том числе малой и средней дальности, крылатые и надводные.
Американские военные подчеркивают, что у обеих сторон войны средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются жизнеспособными.
По оценкам минобороны США, "заметного движения" российских войск в направлении Киева 2 марта не было, но российская армия увеличила количество обстрелов столицы Украины. Что касается Чернигова и Харькова, то в этих городах Россия не предпринимала активных действий для их захвата.
О "большом прогрессе" российского вторжения Пентагон упоминает о южной части Украины. В то же время, Херсон американские военные считают "обжалованным", несмотря на заявления РФ о захвате города.
В Пентагоне также предполагают, что Россия может попытаться взять штурмом по нескольким направлениям город Мариуполь.