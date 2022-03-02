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Под Крутами состоялось сражение ВСУ с российскими оккупантами: Уничтожено около 200 военных РФ

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Под Крутами состоялось сражение ВСУ с российскими оккупантами: Уничтожено около 200 военных РФ
Под Крутами в Черниговской области состоялось сражение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны с российскими оккупантами. В результате этого силы РФ потерпели "ошеломительное поражение".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оперативный ВСУ", об этом сообщили в Крутовской общине.

По свидетельству жителей общины, украинская армия уничтожила около 200 российских солдат и офицеров. Тела погибших оккупантов на двух КамАЗах увезли в сторону Сумской области.

"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь потрясающее поражение", - говорится в сообщении.

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  • Папєрєднік
    Яке гарне число!
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Не на колья,а на бутылки.Так их родные в привычной позе быстрее опознают.
  • Виктор Олексюк
    То їм за наших хлопців - курсантів в 1918 році...
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