Новости • Война

Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой

31177142
Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев уничтожать тыловые колонны военной техники РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Резников подчеркнул, что пора перейти к тотальному сопротивлению!

"Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Наши специальные подразделения – ССО, спецназа СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.

Также читайте: Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть

Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей стране. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле, может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!" - подытожил Резников.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    Внимание!
    Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
    Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
    Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
    Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
    Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
    Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

    1.Топливный бак ----пробить

    2.Оптика
    -фары
    -фонари
    -прожектора
    - вся оптика.-----разбить
    3. Антенны-----перекусить, срубить
    4. Радиатор -----пробить
    5. Провода, кабели -----перебить

    6.Тормозные трубки-----перекусить
    7. Наружные зеркала -----разбить
    8. Колеса
    ----пробить,резать сосок подкачки
  • Планшет Студента
    Славной вам охоты!
    І незабутніх вражень москальській дичині!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости