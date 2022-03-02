"Наши военные – гордость мира", - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины пересказал мнения западных генералов о ходе обороны украинского государства

Цензор.НЕТ сообщает, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел беседу с военными представителями Соединенных Штатов Америки и НАТО, в ходе которой рассказал им об оборонах Украины против России. Об этом сообщается на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Залужный отметил, что провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил Америки, верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал партнеров о ходе проведения оборонной операции по отпору открытой вооруженной агрессии РФ. Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему украинскому народу, что наши военные, наш президент и наша нация в целом сегодня являются гордостью всего мира. Благодарен за поддержку и рассчитываю на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров силам обороны государства!" – написал Залужный.