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Деньги с єПідтримки позволили тратить на продукты, - Федоров

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Деньги с єПідтримки позволили тратить на продукты, - Федоров
Деньги с єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь.

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"Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • ViktorXP
    їх потрібно витрачати на армію.
  • Виталий Харитонов f2132970
    Там уже лугандон Владимир Струк зажмурился.
    Фотки жмура уже есть.
    Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
  • Sergey Genadievich
    Відправив на допомогу ЗСУ.
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