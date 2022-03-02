В Харькове прогремели взрывы в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, – СМИ. ВИДЕО (обновлено)

В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Также сообщается о проблемах с мобильной связью. По информации из сети, взрывы прозвучали в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко.

Кроме того, в результате обстрелов россиян пострадал Успенский собор Харькова. Его для укрытия использовали люди, но, к счастью, пострадавших нет.

Взрывы раздались после того, как в небе был замечен самолет.