В Лисичанске русские войска бьют по домам и детской больнице

Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и Лисичанск из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч"

Цензор.НЕТ сообщает, что в Лисичанске несколько снарядов разорвались во дворе областной детской больницы. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Оккупанты начали обстреливать города. Они обстреливают Северодонецк, Лисичанск. Северодонецк обстреливают "Градами". "Грады" попадают в жилые многоквартирные дома, в детские сады. По Лисичанску сегодня били уже "Смерчами". Попали там и в телевизионную вышку", – рассказал Гайдай. Кроме того, он подчеркнул, что под угрозой оказалась детская больница.

"Только что, возможно, 40 минут назад, разорвались несколько снарядов во дворе нашей детской областной больницы. Перебило систему подачи кислорода. Поэтому мы сейчас срочно будем просто закупоривать ее для того, чтобы до утра не вышел весь кислород. И к утру будем вызывать мастеров", – сказал Гайдай.

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