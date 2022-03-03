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В Лисичанске русские войска бьют по домам и детской больнице

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В Лисичанске русские войска бьют по домам и детской больнице
Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и Лисичанск из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч"

Цензор.НЕТ сообщает, что в Лисичанске несколько снарядов разорвались во дворе областной детской больницы. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Оккупанты начали обстреливать города. Они обстреливают Северодонецк, Лисичанск. Северодонецк обстреливают "Градами". "Грады" попадают в жилые многоквартирные дома, в детские сады. По Лисичанску сегодня били уже "Смерчами". Попали там и в телевизионную вышку", – рассказал Гайдай. Кроме того, он подчеркнул, что под угрозой оказалась детская больница.

"Только что, возможно, 40 минут назад, разорвались несколько снарядов во дворе нашей детской областной больницы. Перебило систему подачи кислорода. Поэтому мы сейчас срочно будем просто закупоривать ее для того, чтобы до утра не вышел весь кислород. И к утру будем вызывать мастеров", – сказал Гайдай.

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Топ комментарии

  • Все Обманываете
    Піда@@@@си
  • olele
    Одним зрадником України стало менше.

    Знайдено вбитим Голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради.

    2014 року був активним прибічником ЛНР. Потім виїхав на вільну від окупації частину Луганської області.

    В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу.

    01.03.2022 була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.

    Причина смерті (попередньо) - вогнепальне поранення в область серця.

    Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком.

    Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з рф.

    Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом нардного трибуналу.
    https://t.me/operativnoZSU/10431
  • Александр Карин
    Срані мокшанські виродки. Нехай горить під ними земля... Туди б "Байрактар", щоб роз'їбав всіх тих виродків на порох.
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