Три самолета и два вертолета РФ уничтожили украинские военные за сутки, - ВСУ
2344546
Зенитные ракетные подразделения уничтожили за сутки, 2 марта, три вражеских самолета и два вертолета РФ.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.