Новости • Агрессия России против Украины, Война

Специалисты создали видео с фальшивым Путиным, чтобы предупредить украинцев о провокациях

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Возможно появление фейковых видео с руководством страны.

Цензор.НЕТ отмечает, что в сети появилось видео с фальшивым Путиным, якобы рассказывающим о достижении мира после развязавшейся в Украине войны. Понятно, что президент России такого сказать не мог. Это фейковое видео создало искусственный интеллект. Ролик разместил в своем Facebook Зураб Аласания.

Таким образом украинцам демонстрируют, что российские оккупанты могут создать подобные фейковые видео, например, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы будет "объявлять капитуляцию".

"Дипфейк нам об измене Зеленского, говорите?" – подписал ролик Аласания.

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Топ комментарии

  • Michal Woronowsky
    Або кретином, або кацапом - особливої різниці нема. А **** - тілівізарвратьнєможет!
  • Руслан Жгун
    так собі deepfake ... видно косяки
  • Серж Пир
    Это на скорую руку для примера
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