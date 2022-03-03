Специалисты создали видео с фальшивым Путиным, чтобы предупредить украинцев о провокациях

Возможно появление фейковых видео с руководством страны.

Цензор.НЕТ отмечает, что в сети появилось видео с фальшивым Путиным, якобы рассказывающим о достижении мира после развязавшейся в Украине войны. Понятно, что президент России такого сказать не мог. Это фейковое видео создало искусственный интеллект. Ролик разместил в своем Facebook Зураб Аласания.

Таким образом украинцам демонстрируют, что российские оккупанты могут создать подобные фейковые видео, например, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы будет "объявлять капитуляцию".

"Дипфейк нам об измене Зеленского, говорите?" – подписал ролик Аласания.

Также читайте: "Путин, чтоб ты сдох", – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ