Зеленский - россиянам: Заберите своих солдат домой! Это не воины сверхдержавы, а растерянные дети, которых использовали
Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
""Уверен, вы все видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против россиян, зашедших в украинский город временно. Уверен, если они куда-то и зашли, то только временно - прогоним, с позором, как делают те люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - отметил глава государства.
"Украинцы, каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не подчинят. Даже если они могут нагнать больше людей и больше техники, это ничего для них не меняет. Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор, лютый отпор…", - добавил он.