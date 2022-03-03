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Зеленский - россиянам: Заберите своих солдат домой! Это не воины сверхдержавы, а растерянные дети, которых использовали

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Зеленский - россиянам: Заберите своих солдат домой! Это не воины сверхдержавы, а растерянные дети, которых использовали
Президент Владимир Зеленский посоветовал россиянам забрать с территории Украины домой в РФ своих военных.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

""Уверен, вы все видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против россиян, зашедших в украинский город временно. Уверен, если они куда-то и зашли, то только временно - прогоним, с позором, как делают те люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - отметил глава государства.

"Украинцы, каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не подчинят. Даже если они могут нагнать больше людей и больше техники, это ничего для них не меняет. Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор, лютый отпор…", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Roman Rjevskiy
    Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ. Также в среду в других районах бойцы ВСУ пленили вражеских офицеров.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича

    Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

    "А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

    Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

    "Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
  • jura bucaphalus
    Рядові воїни Московії виглядають, як бомжі, вони не бачили нормального життя, обличчя позбавлені інтелекту, Україна для них країна Оз
  • Vyacheslav K
    пля наши с ними носятся как с торбами - вы что совсем охренели ? они пришли убивать наших детей и родителей! сука вы им еще амнистию устройте
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