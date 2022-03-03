ГСЧС о ночных взрывах в Киеве: Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российские ракеты, летевшие для бомбардировки Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена ​​информация, что в ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали. По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Информация о количестве и месте взрывов уточняется. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

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