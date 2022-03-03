Возможности ВСУ возрастают: поступает помощь, - Резников

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы!

Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе?

Оказалось – 168.

168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам.

Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю.

Единственные, кто верил, – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим.

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Сегодня таких – почти 90%.

Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования.

Это самоотверженность каждого из вас.

Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается.

Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы.

Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств.

Возможности наших вооруженных сил возрастают, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы теробороны.

Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие.

Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.

Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль.

Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом.

Мы обязательно победим.

Слава Украине!" – заявил Резников.